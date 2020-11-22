Новый детский сад откроется в Петрозаводске весной

Весной 2021 года места в новом детском саду на Кукковке получат 300 петрозаводчан, сообщили в администрации города.

Практически завершено возведение новых зданий на улице Энтузиастов, 2 и улице Дениса Тимашова, 5. Эти здания будут объединены в одно юридическое лицо – один детский сад. Их открытие позволит принять 100 детей возраста до 3-х лет, 200 – от 3-х лет. Кроме того, в новом детском саду будут созданы 79 рабочих мест. Открытие новых зданий запланировано на весну 2021 года после получения положительных заключений надзорных органов и лицензии на право осуществления образовательной деятельности, уточнили в мэрии.

В каждом из построенных зданий располагается по шесть групповых помещений, музыкальный зал, спортивный зал, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, процедурный кабинет, по два кабинета для занятий с детьми, кабинет педагога-психолога, методический кабинет. На участках предусмотрены игровая и физкультурная зоны, площадки для обучения детей правилам дорожного движения. Здания оснащены системой видеонаблюдения и пожарной сигнализации; в каждое помещение обеспечен доступ для маломобильных граждан. В настоящее время для садика закупается оборудование.