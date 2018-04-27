Новый гендиректор пообещал вывести Корпорацию развития Карелии на самоокупаемость к 2019 году

Новый гендиректор Корпорации развития Карелии Юрий Савельев заявил о введении ряда организационных изменений, которые приведут организацию к самоокупаемости в течение 2018-2019 годов.

"Корпорация планируется как комплексная организация, связанная не только с выполнением функций специализированной организации по сопровождению инвестпроектов. Мы будем предоставлять практически весь комплекс услуг заинтересованному бизнесу по любым направлениям деятельности. В основу новой стратегии Корпорации развития Карелии закладывается система мер, позволяющих вывести компанию в течение 2018-2019 годов на самоокупаемость за счет оптимизации "центров затрат" и создания центров прибыли", - сообщил Юрий Савельев на региональной инвестиционной энергетической Конференции в Петрозаводске, передает сайт Корпорации.

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