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Новый карьерный самосвал начал работать на ГОКе в Карелии

Новости. Общество
15:27, 09 Декабря 2022
фото: © 64parallel.ru

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Автопарк «Карельского окатыша» пополнился самосвалом грузоподъемностью 240 тонн.

Парк техники горно-обогатительного комбината «Карельский окатыш» пополнился новым большегрузным самосвалом грузоподъемностью 240 тонн. 

Первый из трех новых самосвалов, которые должны до конца года поступить на комбинат, вышел на линию. Его собирали и готовили к запуску сотрудники участка ремонтов карьерной техники, пишет портал «64 параллель». 

«Сборку самосвала мы производили бригадой из 12 человек. Монтаж выполняли на улице. Несмотря на непростые погодные условия, благодаря слаженной работе справились раньше времени. Из положенных двенадцати управились за десять дней», – рассказал слесарь по ремонту автомобилей управления ремонтов Дмитрий Федорищев.

Оборудование для второй машины уже поступило на площадку для сборки. Самосвалы оснащены новейшими более экономичными двигателями, различными системами безопасности.

«Работать на новой технике экипажу комфортнее, – отметил водитель самосвала Петр Молотков. – Здесь ниже вибрационная нагрузка и уровень шума от работающего двигателя, улучшено управление регулируемым обогревом кабины».

Машины оборудованы облегченными кузовами, что снижает расходы на перевозку горной массы и повысит эффективность производства. В следующем году «Карельский окатыш» планирует запустить в работу еще семь единиц техники.

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