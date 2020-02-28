Новый катер спущен на воду на Онежском судостроительном заводе в Карелии

На Онежском судостроительном-судоремонтном заводе сегодня состоялась торжественная церемония спуска на воду гибридного рабочего катера с использованием системы электродвижения "Виктор Воротыло".

В рамках поручений Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии продолжается модернизация одного из крупнейших предприятий республики - Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

Сегодня на заводе спущен на воду уже второй гибридный рабочий катер. Новое судно названо в честь одного из опытнейших сотрудников предприятия Виктора Ивановича Воротыло, работавшего директором по производству Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

Катер предназначен для обследования состояния судоходных путей; доставки комиссий, членов экипажей и их семей; осмотра и экологического мониторинга акваторий; участия в спасательных операциях; при необходимости – осуществления доставки и снятия лоцманов с судов, а также лоцманского сопровождения на судоходных путях. Он может эксплуатироваться круглогодично в незамерзающих морях и в летний период в замерзающих морях.

На судне применена гибридная пропульсивная установка. Внедрение в существующую главную энергетическую установку гребных электродвигателей обеспечивает движение на скоростях до 6 узлов без работы главных двигателей и движение на максимальных скоростях без работы дизель-генераторов.

"Виктор Воротыло" построен по заказу госпредприятия "Росморпорт" и в ближайшее время отправится к месту приписки - в порт Ванино в Хабаровском крае.

Директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзус отметил, что уже начаты работы по проектированию судов для ловли рыбы и краба и скоро начнется их строительство.

Напомним, работа по реализации инвестиционного проекта "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" ведется в рамках поручений государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия, возглавляемой Секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.