890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске ищут женщину, подозреваемую в мошенничестве
14.07.2020 16:12
Павильон популярной пекарни в Петрозаводске пойдет под снос 9
Сегодня 07:50
Популярные места отдыха на Сямозеро в Карелии проверку Роспотребнадзора не прошли 3
14.07.2020 16:58
Часть домов в Петрозаводске на несколько дней останется без горячей воды 6
14.07.2020 17:56
Суд выселил из квартиры на улицу больную таксу 1
14.07.2020 21:30
В России с завтрашнего дня отменяется обязательная изоляция для въезжающих 6
14.07.2020 20:40

Новый комплекс бизнес-класса "Жемчужина" возводится на берегу Лососинки

Новости. Экономика
13:00, 15 Июля 2020
фото: © "Век"
Загрузка...

Многие мечтают жить в центре – это престижно и удобно, однако, всерьез задумавшись о покупке квартиры, возникают определенные  вопросы.

Есть ли рядом зоны для прогулок и отдыха? Где парковать автомобиль? Будет ли слышен шум с улицы? Что с безопасностью?

Все эти вопросы тщательно и профессионально проработали специалисты строительной компании "Век" перед началом строительства нового жилого комплекса "Жемчужина". Название комплекса полностью себя оправдывает – это жемчужина в самом центре Петрозаводска и, одновременно, на живописном берегу реки Лососинки, вдали от оживленных дорог с потрясающими видами на парк и реку.  Дом гармонично сочетает в себе все преимущества жизни в центре с возможностью спокойного, семейного отдыха неподалеку от красивейших природных объектов Петрозаводска.

В комплексе предусмотрен подземный паркинг – в центральном районе он просто необходим. Вам не нужно ежедневно искать парковочное место у дома, чистить и прогревать автомобиль в зимний период, беспокоиться о возможном повреждении или угоне. Достаточно спуститься на лифте в паркинг - и вы готовы к поездке – максимальная экономия времени, нервов и отсутствие дополнительных расходов!

Отличительная особенность ЖК "Жемчужина" – повышенное внимание к безопасности. Закрытая для посторонних дворовая территория, применение технологических решений в области контроля доступа, система видеонаблюдения с полной зоной покрытия. Во всех квартирах установлены звукоизоляционные входные двери премиального уровня с повышенным классом взломоустойчивости, а также большие окна с повышенными тепло и шумоизоляционными характеристиками. В доме всего 72 квартиры. Максимальное количество квартир на этаже – четыре, что позволяет организовать комфортную эргономичную среду проживания.

Таким образом,  создается приватная атмосфера, благодаря которой жители находятся в "своем кругу", и в то же время живут уединенно и максимально комфортно. В комплексах  представлены 2-, 3- и 4-комнатные квартиры площадью от  70,2  до 118,5 м2.  Приоритет отдан большим светлым кухням, вместительным прихожим, продуманным санузлам и гардеробным.  

Жилой комплекс "Жемчужина" – результат 72-летнего опыта  компании "Век" в сфере строительства. Здесь все продумано до мелочей - бесшумные, скоростные лифты; холлы, оформленные по авторскому проекту с уютными зонами отдыха и ожидания; удобные кладовые и колясочные; зеленая территория с ландшафтным дизайном и эксклюзивное архитектурно-художественное освещение  фасадов. К каждому клиенту у компании "Век" индивидуальный подход.

До конца июля  на квартиры в ЖК "Жемчужина" действует специальное предложение

На постоянной основе действуют программы: "Ваша квартира в зачет новой", "Близкие люди", "Переезд без хлопот", "Беспроцентная рассрочка". Компания работает со всеми крупными банками республики – вы всегда можете оформить ипотеку на самых выгодных условиях, в том числе и на подземный паркинг.

Посмотреть видеоролик о комплесе можно по ссылке.

Наши менеджеры всегда рады проконсультировать вас по телефону 8(8142) 33-00- 43

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 5
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»