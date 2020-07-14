Новый комплекс бизнес-класса "Жемчужина" возводится на берегу Лососинки

Многие мечтают жить в центре – это престижно и удобно, однако, всерьез задумавшись о покупке квартиры, возникают определенные вопросы.

Есть ли рядом зоны для прогулок и отдыха? Где парковать автомобиль? Будет ли слышен шум с улицы? Что с безопасностью?

Все эти вопросы тщательно и профессионально проработали специалисты строительной компании "Век" перед началом строительства нового жилого комплекса "Жемчужина". Название комплекса полностью себя оправдывает – это жемчужина в самом центре Петрозаводска и, одновременно, на живописном берегу реки Лососинки, вдали от оживленных дорог с потрясающими видами на парк и реку. Дом гармонично сочетает в себе все преимущества жизни в центре с возможностью спокойного, семейного отдыха неподалеку от красивейших природных объектов Петрозаводска.

В комплексе предусмотрен подземный паркинг – в центральном районе он просто необходим. Вам не нужно ежедневно искать парковочное место у дома, чистить и прогревать автомобиль в зимний период, беспокоиться о возможном повреждении или угоне. Достаточно спуститься на лифте в паркинг - и вы готовы к поездке – максимальная экономия времени, нервов и отсутствие дополнительных расходов!

Отличительная особенность ЖК "Жемчужина" – повышенное внимание к безопасности. Закрытая для посторонних дворовая территория, применение технологических решений в области контроля доступа, система видеонаблюдения с полной зоной покрытия. Во всех квартирах установлены звукоизоляционные входные двери премиального уровня с повышенным классом взломоустойчивости, а также большие окна с повышенными тепло и шумоизоляционными характеристиками. В доме всего 72 квартиры. Максимальное количество квартир на этаже – четыре, что позволяет организовать комфортную эргономичную среду проживания.

Таким образом, создается приватная атмосфера, благодаря которой жители находятся в "своем кругу", и в то же время живут уединенно и максимально комфортно. В комплексах представлены 2-, 3- и 4-комнатные квартиры площадью от 70,2 до 118,5 м2. Приоритет отдан большим светлым кухням, вместительным прихожим, продуманным санузлам и гардеробным.

Жилой комплекс "Жемчужина" – результат 72-летнего опыта компании "Век" в сфере строительства. Здесь все продумано до мелочей - бесшумные, скоростные лифты; холлы, оформленные по авторскому проекту с уютными зонами отдыха и ожидания; удобные кладовые и колясочные; зеленая территория с ландшафтным дизайном и эксклюзивное архитектурно-художественное освещение фасадов. К каждому клиенту у компании "Век" индивидуальный подход.

До конца июля на квартиры в ЖК "Жемчужина" действует специальное предложение

На постоянной основе действуют программы: "Ваша квартира в зачет новой", "Близкие люди", "Переезд без хлопот", "Беспроцентная рассрочка". Компания работает со всеми крупными банками республики – вы всегда можете оформить ипотеку на самых выгодных условиях, в том числе и на подземный паркинг.

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