Новый метод диагностики COVID-19 освоили в Карелии

В Беломорской ЦРБ первыми освоили диагностику ковидной инфекции методом иммуноферментного анализа, сообщили в Минздраве республики.

Глава регионального Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что в Беломорской больнице начал применяться новый метод диагностики коронавируса. Об этом министр рассказал в соцсети.

"В Беломорской ЦРБ первыми освоили диагностику ковидной инфекции методом ИФА (иммуноферментного анализа). В остальных наших лабораториях, работающих с ковид, применяется метод ПЦР (полимеразная цепная реакция), который позволяет выявить присутствие вируса в организме, для исследования берется мазок из носа и ротоглотки. Исследование ИФА проводится по крови, с его помощью выявляют иммунный ответ к вирусу, количество антител IgM и IgG, которое говорит о том, что человек или болен коронавирусом, или уже переболел и у него выработался к вирусу иммунитет", - рассказал Охлопков.

Министр сообщил, что двое сотрудников больницы были отстранены от работы, поскольку в ходе тестирования у них были обнаружены антитела.

"С 5 июня начато тестирование работников Беломорской ЦРБ методом ИФА. Обследовано 107 человек. Два человека с IgM отстранены от работы, так как анализ показал наличие антител, в больнице проведена дезинфекция", - заключил глава Минздрава Карелии.

По данным на 13 июня число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 800 человек.