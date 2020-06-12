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Новый метод диагностики COVID-19 освоили в Карелии

Новости. Общество
12:16, 13 Июня 2020
фото: Михаил Охлопков / ВК
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В Беломорской ЦРБ первыми освоили диагностику ковидной инфекции методом иммуноферментного анализа, сообщили в Минздраве республики.

Глава регионального Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что в Беломорской больнице начал применяться новый метод диагностики коронавируса. Об этом министр рассказал в соцсети.

"В Беломорской ЦРБ первыми освоили диагностику ковидной инфекции методом ИФА (иммуноферментного анализа). В остальных наших лабораториях, работающих с ковид, применяется метод ПЦР (полимеразная цепная реакция), который позволяет выявить присутствие вируса в организме, для исследования берется мазок из носа и ротоглотки. Исследование ИФА проводится по крови, с его помощью выявляют иммунный ответ к вирусу, количество антител IgM и IgG, которое говорит о том, что человек или болен коронавирусом, или уже переболел и у него выработался к вирусу иммунитет", - рассказал Охлопков.

Министр сообщил, что двое сотрудников больницы были отстранены от работы, поскольку в ходе тестирования у них были обнаружены антитела.

"С 5 июня начато тестирование работников Беломорской ЦРБ методом ИФА. Обследовано 107 человек. Два человека с IgM отстранены от работы, так как анализ показал наличие антител, в больнице проведена дезинфекция", - заключил глава Минздрава Карелии.

По данным на 13 июня число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 800 человек.

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Комментарии

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Andrey+
2020-06-13 13:54:37
Недостатки метода ИФА:
- невозможно определить наличие вируса в организме недавно заразившегося человека (для выработки антител требуется несколько суток);
- как показала практика, в ряде случаев коронавирус подавляется организмом интерферонами без выработки антител - т.е. инфицированный и опасный для окружающих человек будет признан здоровым;
- как следствие предыдущего пункта, вряде случаев даже переболевший и выздоровевший человек не будет иметь антител к вирусу.
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