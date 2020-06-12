Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 800 человек

В республике подтверждено 23 новых случая коронавируса за сутки: таким образом, общее число зараженных достигло 806 человек.

По состоянию на 13 июня в Карелии подтверждено 23 новых случая коронавируса. В Петрозаводске – 5 человек, в Лахденпохье – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Беломорске – 10 человек. Кроме того, коронавирусная инфекция подтверждена еще у 6 рабочих-вахтовиков со стройплощадки Белопорожской ГЭС. Таким образом, общее число зараженных в республике достигло 806 человек. Об этом сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

Еще 5 человек выздоровели: трое в Петрозаводске, по одному в Олонецком и Прионежском районах. Общее число выздоровевших - 292 человека.

"Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 131,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,7 раза выше и составляет 348,5 случая, по Северо-Западу – 293,9", - сообщает оперштаб.

За сутки проведено 1283 теста на коронавирус. Общее число исследований достигло 55540.

На самокарантин за день было помещено 123 человека. Всего на самокарантине находятся 3209 человек.

В места обсервации за сутки отправились 22 человека. Всего там находятся 211 человек.

Согласно официальной статистике, от коронавируса в Карелии умерли пять человек.

Ранее за сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай