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За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай

Новости. Общество
09:12, 12 Июня 2020
фото: © Илья Тимин
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Из-за вспышки COVID-19 в вахтовом поселке АО "ВАД" в Сортавальском районе число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 783.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 81 новый случай коронавируса подтвержден в регионе. COVID-19 выявлен у 51 рабочего из вахтового поселка АО "ВАД" в Сортавальском районе (поселок Пуйккола).

Кроме того, коронавирус подтвержден: в Петрозаводске - 6 человек, в Прионежье – 3 человека (1 - село Деревянное, 2 - поселок Чална-1), в Беломорске – 1 человек, в Суоярвском районе – 3 человека (Суоярви, поселки Поросозеро и Найстенъярви), в Олонецком районе – 5 человек (1 – в Олонце и 4 – в деревне Юргелице), в Лоухи – 1 человек, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Хелюля), в Лахденпохье – 1 человек, в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Мансила), в Муезерском районе – 5 человек (село Реболы), еще 3 человека – это рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Выздоровели еще 15 человек: Петрозаводск -12, по одному – в Олонецком, Лоухском и Суоярвском районах.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 127,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,7 раза выше и составляет 342,4 случая, по Северо-Западу – 287,6.

Накануне вечером глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил об эвакуации ковид-положительных работников АО "ВАД" из городка дорожников в поселке Пуйккола.

 

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