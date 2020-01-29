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Новый министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Новости. Общество
21:05, 29 Января 2020
фото: © pixabay
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С такой идеей Максут Шадаев выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".

Министр связи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным россиян уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на "Ведомости".

Как отмечает издание, речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисах. Сейчас доступ к такой информации правоохранительные органы получают только по решению суда.

Проводить оперативно-разыскную деятельность могут несколько силовых органов, МВД из них самый многочисленный. Предполагается, что перейти на такую систему можно будет к 2024 году.

Среди других предложений министра – цифровизация госуслуг: обеспечение полного доступа гражданина к его электронной медицинской карте, замена обычных паспортов на цифровой ID и использование биометрии. По словам Шадаева, цель нововведений – снижение времени, которое гражданин должен тратить на общение с органами власти.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-29 21:12:41
Добавлю от себя. Камеры уличного наблюдения должны уметь идентифицировать всех прохожих. Техника, на примере Китая, позволяет это делать. Нужна лишь политическая поля.
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