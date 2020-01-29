Новый министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

С такой идеей Максут Шадаев выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".

Министр связи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным россиян уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на "Ведомости".

Как отмечает издание, речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисах. Сейчас доступ к такой информации правоохранительные органы получают только по решению суда.

Проводить оперативно-разыскную деятельность могут несколько силовых органов, МВД из них самый многочисленный. Предполагается, что перейти на такую систему можно будет к 2024 году.

Среди других предложений министра – цифровизация госуслуг: обеспечение полного доступа гражданина к его электронной медицинской карте, замена обычных паспортов на цифровой ID и использование биометрии. По словам Шадаева, цель нововведений – снижение времени, которое гражданин должен тратить на общение с органами власти.