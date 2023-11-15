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Новый многоквартирный дом для жителей аварийных домов в пригороде Петрозаводска открыл свои двери

Новости. Общество
14:59, 17 Ноября 2023
фото: ©пресс-служба Правительство Карелии

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Глава Карелии поздравил с новосельем жителей Прионежского района.

Вчера, 16 ноября, началось вручение ключей от благоустроенных квартир в новом доме, построенном в поселке Шуя. В 18 новых квартир переедут 70 человек из аварийных домов как самого поселка, так и станции Шуйская.

С новосельем жителей Карелии поздравил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Ключи от квартир в новом доме получили еще 70 человек — жители поселка Шуи и станции Шуйской. Это стало возможным благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“, который инициировал Президент России Владимир Путин, — написал руководитель региона. — От души поздравляю всех новоселов! И добавлю, что мы полностью завершили действующий этап программы расселения аварийного жилья в Прионежском районе. На два года раньше срока (она была рассчитана до 2025 года)».

Застройщика, который по действующей программе возводит 4 дома для расселения в Карелии, также поблагодарил глава Минстроя республики Виктор Россыпнов.

«В доме 18 квартир, и это самая маленькая новостройка в действующей программе. Но при этом она больше значительной части домов, построенных для расселения по программе предыдущей. Сюда переедут около 70 человек, и это новоселье полностью завершит расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в Прионежском районе», — отметил Виктор Россыпнов.

Еще в 2020 году Артур Парфенчиков поставил перед министерством задачу досрочно завершить расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. По инициативе Главы Карелии было подписано соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ (Сейчас — Фонд развития территорий) о завершении этой программы расселения граждан из аварийного жилья до конца 2023 года. На сегодня в Карелии в рамках действующей   программы осталось расселить порядка 370 квартир.

«По действующей программе мы возвели в Карелии 15 многоквартирных домов для расселения. В ближайшее время сдадим в эксплуатацию еще один — в Лахденпохье, работы там почти завершены», — отметил Артур Парфенчиков.

По его словам, Карелия уже подала заявку на расселение еще более чем 4 тысяч домов, признанных аварийными в 2017–2021 годах. Это в 7 раз больше, чем в действующей программе.

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