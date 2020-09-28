Новый мост в Мурманске будет сам предупреждать о неисправностях

Грузовое сообщение по мосту уже открыто, первый пассажирский состав пройдет по нему 12 октября, планируется, что здесь пойдут и двухэтажные поезда, сообщили в пресс-службе ОЖД Мурманска.

Уникальность нового мурманского моста в том, что он построен всего за 3,5 месяца, сразу после того, как первого июня обрушился пролет старого сооружения.

"Обрушение моста было критичным моментом в жизни области, так как эта дорога обеспечивала не только жизнеобеспечение города, но и стабильную работу наших крупнейших предприятий и комбинатов", - цитирует пресс-служба губернатора области Андрея Чибиса.

На новом мосту установят систему мониторинга, в режиме реального времени предупреждающую о возникновении неисправностей в конструкции, и принудительно останавливающую движение на подъездах к мосту в случае, если датчики зафиксируют какую-либо угрозу безопасности.

Сигнал будет поступать в диспетчерский центр железной дороги и автоматически включать сигнализацию, запрещающую поездам проезд по мосту.

Это первая подобная система в России, которую установят на железнодорожном мосту.