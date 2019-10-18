Новый начальник появился у СИЗО-2 в Карелии

Замначальника УФСИН Карелии полковник внутренней службы Андрей Ломонос представил сотрудникам СИЗО-2 в Сегеже нового руководителя следственного изолятора – подполковника внутренней службы Андрея Козлова, сообщили в республиканском ведомстве.

Андрей Козлов родился в марте 1975 года в Сегеже, в 2000 году окончил Институт международного права и экономики им. Грибоедова г. Москва по специальности "юриспруденция". На протяжении 16 лет проходил службу в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. С апреля 2018 года занимал должность заместителя начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Карелия.

На должность начальника СИЗО-2 Андрей Козлов назначен с 17 октября 2019 года приказом УФСИН России по Республике Карелия.

Андрей Лономос представил Андрея Козлова как компетентного руководителя и пожелал ему успехов в службе.