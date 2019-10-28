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Новости. Общество
16:08, 28 Октября 2019
фото: pixabay.com

Новый налог для туристов появится в Турции

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Так называемый «налог на проживание» вступит в силу в Турции 1 апреля 2020 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В туристической отрасли Турции появится новый налог, который охватит все объекты размещения... в 2020 году оплачивать этот налог отельный бизнес, по большей части, будет сам. А вот в 2021 году "налог на проживание" уже точно будет включен в контрактинг всеми отелями, что и приведет к повышению проживания для туристов", – говорится в сообщении АТОР.

Насколько подорожает отдых в Турции, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-10-28 16:55:04
Мало нам российских налогов, так теперь турецкие придётся платить :)
Изя
2019-10-28 16:39:05
Не хрен там и делать , в отелях грязь , еда помоешная , одна наша пьянь жрёт бурду и радуется жизни . . Море и горы конечно супер .
Неравнодушный
2019-10-28 16:35:04
Обдирать туристов следует как можно осторожнее, пока они не поняли, что им и дома хорошо.
Гость
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