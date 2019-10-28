Новый налог для туристов появится в Турции

Так называемый «налог на проживание» вступит в силу в Турции 1 апреля 2020 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В туристической отрасли Турции появится новый налог, который охватит все объекты размещения... в 2020 году оплачивать этот налог отельный бизнес, по большей части, будет сам. А вот в 2021 году "налог на проживание" уже точно будет включен в контрактинг всеми отелями, что и приведет к повышению проживания для туристов", – говорится в сообщении АТОР.

Насколько подорожает отдых в Турции, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".