Новый отель категории «три звезды» в Карелии готовится принять первых гостей

Трехзвездочный отель под брендом Cosmos Smart, построенный в Сегеже, в сентябре начнет продажу номеров.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

На первом этаже гостиницы разместились конференц-зал, ресторан и круглосуточный лобби-бар. Отель расположен в сосновом бору на берегу озера. На его территории организовано пространство для прогулок, пробежек и занятий скандинавской ходьбой.

Строительство финансировалось при участии компании Segezha Group, которая входит в состав АФК «Система» и владеет Сегежским ЦБК.

По словам министра экономического развития Карелии Олег Ермолаева, еще один отель под брендом Cosmos Smart строится в Шуйской Чупе.

«Проект предусматривает создание гостиничного комплекса объемом 150 номеров, строительство спа-комплекса, клиники, банкетного холла и других объектов сопутствующей инфраструктуры. Впереди у нас еще много работы и проекту также будет оказана всесторонняя государственная поддержка», — сказал Ермолаев.