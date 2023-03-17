Новый парк благоустроят в Петрозаводске в этом году

В Заксобрании Карелии рассказали о планах благоустройства Побережного парка.

Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Заксобрания Карелии Анна Лопаткина рассказала о заключенном контракте на благоустройство Побережного парка в Петрозаводске.



«13 марта заключен контракт на благоустройство территории Побережного парка (в первых обсуждениях писала, как о продолжении Приозерного парка, но позже территория получила свое название)», - сообщила парламентарий в соцсети.



Как следует из пресс-релиза Заксобрания республики, в июле 2023 года планируется завершить работу по обновлению парковой зоны. Благоустроен будет не только новый участок берега, также появится ограждение у площадки для выгула домашних животных.



«Обсуждали дизайн-проект многократно, лично выезжали на место. Участвовали в голосовании, набрав 2 241 голос – проект победил. Парк будет благоустроен уже летом текущего года по проекту «Формирование комфортной городской среды», - прокомментировала Анна Лопаткина.



Депутат поблагодарила жителей Петрозаводска и сотрудников администрации за помощь в реализации проекта.