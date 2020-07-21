890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске начинается оглашение приговора по "делу Дмитриева" (ФОТО) 9
Сегодня 14:18
Перебежчиком из Карелии в Финляндию оказался россиянин 3
Сегодня 11:33
Медведь сбежал из Карелии в Финляндию 7
Сегодня 07:05
Работникам старше 40 лет дали выходной для диспансеризации
21.07.2020 21:05
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь" 5
Сегодня 16:07
ГИБДД Петрозаводска оштрафовала водителя, устроившего гонки по городу 10
Сегодня 11:12

Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел испытания

Новости. Общество
19:40, 22 Июля 2020
фото: © Калашников Медиа/kalashnikov.media
Загрузка...

В России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО".

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название "9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20" для увековечивания памяти конструктора Виктора Михайловича Калашникова, пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу концерна.

При выполнении ОКР за базу приняли серийно выпускаемый пистолет-пулемет "Витязь-СН". Разработчики учли замечания, выявленные при выпуске указанной модели.

В пистолете-пулемете существенно улучшили эргономику как самого оружия, так и прилагаемого к нему снаряжения, а также повысили надежность.

Кроме того, в пистолете-пулемете появился прибор для малошумной стрельбы.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
17.07.2020, 14:01
Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»