Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел испытания

В России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО".

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название "9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20" для увековечивания памяти конструктора Виктора Михайловича Калашникова, пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу концерна.

При выполнении ОКР за базу приняли серийно выпускаемый пистолет-пулемет "Витязь-СН". Разработчики учли замечания, выявленные при выпуске указанной модели.

В пистолете-пулемете существенно улучшили эргономику как самого оружия, так и прилагаемого к нему снаряжения, а также повысили надежность.

Кроме того, в пистолете-пулемете появился прибор для малошумной стрельбы.