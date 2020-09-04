Новый порядок достройки проблемных домов разработан в России

Разработан новый порядок принятия решений о выплате компенсации и достройке домов Фондом защиты прав дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Новый подход унифицирует расчет стоимости достройки проблемных домов и позволит фонду производить такие расчеты самостоятельно, без привлечения сторонних экспертов.

Предполагается, что новый подход позволит быстрее подготавливать материалы к наблюдательным советам фонда и ускорить тем самым восстановление прав граждан.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".