Новый порядок зачисления в первые классы в Петрозаводске появится в середине марта

Чтобы попасть в школу будущий первоклассник должен проживать на территории, которая находится рядом со образовательным учреждением.

Новый порядок поступления в первые классы в Петрозаводске будет утвержден до 15 марта. Документ уже прошел согласование в прокуратуре Петрозаводска.Об этом сообщили представители администрации города на совещании в Министерстве образования и спорта Карелии, пишут на сайте правительства республики.

Приемная кампания в первые классы будет проходить с 1 апреля до 30 июня. В это время подать заявления в школу смогут родители, чьи дети проживают на закрепленной за организацией территории. Для этого им потребуется предоставить справку о регистрации ребенка по месту жительства или о пребывании на данной территории.

Прием заявлений о зачислении детей, не проживающих рядом со школами, будет осуществляться с 6 июля по 5 сентября, если в учреждениях остаются свободные места.

Перед тем, как запустить кампанию по приему электронных заявлений, специалисты Министерства образования и спорта республики совместно с администрацией города проведут нагрузочные тестирования, чтобы снизить риск неправильной работы системы.

В правительстве напомнили, что действует горячая линия по вопросам приема детей в школы Петрозаводска: 71-34-34. Звонить можно в рабочее время.

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о ситуации в городе с доступностью дошкольного образования и записью в первые классы.