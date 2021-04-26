Новый предмет «Моя Россия» предлагают ввести в начальной школе

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ввести в начальных школах новый предмет — «Моя Россия» — по изучению истории страны.

Об этом она сообщила в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ в понедельник, передает РИА Новости.

«Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину „Моя Россия“. Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и, конечно, весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые», — отметила Яровая. Поэтому появление такого предмета, как «Моя Россия», по ее мнению, позволит детям получить «в доступной форме знания о своей стране, о родном регионе».

Также она предложила во всех школьных учебниках предусмотреть справочный раздел «Наши имена», который будет содержать информацию о «цивилизационном вкладе России, наших отечественных деятелей науки».

Яровая также предложила Минпросвещения «для развития устной речи школьников» закрепить в образовательных программах нормативы устных заданий. «Чтобы по окончании школы было понятно, что ребенок умеет не только писать, но и говорить, формулировать свои мысли, отстаивать свою позицию, вступать во взаимодействие», — пояснила вице-спикер ГД.

«Вопрос воспитания детей как неотъемлемая часть образования — ключевой вопрос будущего России. Мир сегодня конкурирует, прежде всего, через развитие общества, через созидательное развитие общества. И, конечно, формирование у молодого поколения чувства преемственности, благодарности и продолжения тех традиций, которые формировались старшими поколениями, является важной государственной задачей и задачей, которую сегодня ставит общество», — подчеркнула Яровая.

Она напомнила, что в 2015 году правительством утверждена стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. В закон об образовании были внесены изменения о том, что программы воспитания должны реализовываться не только в школах.

«Но стратегия учитывает только школы. Полагаем, что в соответствии с законом, который принят по инициативе президента, стратегия должна быть обновлена, и сегодня стоит серьезная задача перед вузами, потому что фактически вузы выпали из линейки решения задач по воспитанию… Мы предлагаем правительству дополнить стратегию воспитания разделом о воспитании молодежи», — сказала парламентарий.