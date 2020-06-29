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Новый проект реставрации здания Национального музея Карелии подготовят в 2021 году

Новости. Культура
15:27, 30 Июня 2020
фото: © Министерство культуры Республики Карелия
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Ранее властям региона пришлось расторгнуть контракт с петербургской компанией, которая в 2019 году разработала проект реставрации, из-за претензий Главгосэкспертизы.

Новый проект реставрации объекта культурного наследия - здания Национального музея Карелии, входящего в ансамбль Круглой площади XVIII века (ныне пл. Ленина) – будет готов в 2021 году, пишет ТАСС со сслыкой на министра культуры Карелии Алексея Лесонена.

Реставрация здания Национального музея Карелии должна была проходить по федеральной целевой программе развития региона до 2020 года. В этом году объект был исключен: власти региона пояснили это отсутствием готовых проектов и возможностью провести работы в рамках других программ.

"Проект будет готов в 2021 году, наверное, к сентябрю. Вопрос того, когда на него будут изысканы средства, это покажет отработка [вопроса] с федеральным центром", – сказал собеседник агентства.

По словам Лесонена, расторгнуть контракт с петербургской компанией, которая в 2019 году разработала проект реставрации здания, пришлось из-за претензий Главгосэкспертизы. Специалисты потребовали проработать спецтехусловия, в частности, провести огневые испытания новых материалов, которые предполагалось использовать для обеспечения пожарной безопасности здания.

 

 
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