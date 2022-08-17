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Новый район будет достроен (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)

Новости. Общество
00:01, 29 Августа 2022

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В связи с последними событиями люди все чаще стали опасаться покупать квартиру в новостройках, поэтому мы провели небольшой опрос среди потенциальных покупателей и спросили, по каким причинам они переживают и опасаются приобретать новое жилье.

Вот наиболее распространенные ответы Петрозаводчан:

«Боюсь, что застройщик закончит на половине строительства и мне потом придется жить в недостроенном районе без какой-либо инфраструктуры…» (Марина, 36)

«А вдруг я возьму ипотеку, а дом не достроят? Потом полжизни платить за воздух?» (Арсений, 28)

«Есть опасение, что застройщик разорится, так как в нынешних реалиях ожидать можно чего угодно. Соответственно и стройка заморозится. Не хочу так рисковать.» (Андрей, 42)

После опроса граждан мы решили обратиться за консультацией к одному из ведущих застройщиков города Петрозаводска — строительной компании Баренц Групп.

Специалист отдела продаж новостроек Владимир согласился дать интервью, в котором он от лица компании обращается ко всем потенциальным клиентам:

Владимир так же пригласил нас на строительную площадку TALOJARVI Город у воды и подробно показал и рассказал об этапах строительства и о новом жилом районе в целом. Об этом расскажем в следующем репортаже.

Более подробно узнать о наличии квартир и всех преимуществах района можно на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону 331-331

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1» Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459
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