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Новости. Экономика
11:10, 30 Августа 2018

Новый смартфон подарит в 10 раз больше интернета

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Накануне учебного года МегаФон предложил новую акцию: при покупке некоторых моделей смартфонов Samsung абонент в течение целого года будет получать в десять раз больше интернет-трафика.

Главное условие – покупатель должен быть подключен на тариф из линейки "Включайся!" (кроме "Включайся! Открывай", "Включайся! Общайся Акция" и "Включайся! Смотри Акция"). Более того, сама покупка гаджета обойдется дешевле.

Специальные цены действуют при покупке смартфонов Samsung Galaxy A3, A5 и A7 2017 модельного года или Samsung Galaxy J3 и J5 2016 модельного года. Скидка – от 1 000 до 3 000 рублей, в зависимости от конкретной модели – зачисляется на счет абонента. Для этого необходимо оформить банковскую карту МегаФона в салоне или виртуальную карту в приложении "Личный кабинет" (если таковых ещё нет) и пополнить единый счет карты и телефона на нужную сумму. Эти средства впоследствии можно будет использовать для оплаты услуг связи, покупок в магазинах, обедов в кафе – словом, везде, где действуют банковские карты. Но возможность приобрести крутой смартфон на более выгодных ценовых условиях – не единственный плюс акции.

В день покупки абонент получает опцию "Акция в 10 раз больше интернета", с которой возможности использования Всемирной сети становятся практически безграничными. Простая арифметика: если абонент подключен, например, на тариф "Включайся! Говори", то к обычному пакету в 6 Гб ежемесячно добавляется ещё 54. Итого – 60 Гб. На таких популярных тарифах, как "Смотри" или "Общайся", результат "удесятирения" трафика будет еще внушительней.

"Такие условия наверняка оценят по достоинству самые активные пользователи – школьники и студенты, которым интернет нужен не только для общения и развлечений, но и для учебы. Именно поэтому мы запустили новую акцию накануне 1 сентября. Мощный смартфон, "начиненный" таким трафиком, станет и мобильной библиотекой, и "кинозалом". Десятикратный объем трафика позволит абонентам линейки "Включайся!" использовать такое "учебное пособие" практически круглосуточно", – отмечает руководитель по продажам на массовом рынке Карельского отделения компании "МегаФон" Алексей Габуков.

Акция продлится в салонах МегаФона, "Связного", "Евросети" и в интернет-магазине МегаФона до 7 октября – но может закончиться раньше, если все смартфоны "акционных" моделей будут раскуплены. Подробности – на сайте оператора.

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