Подписаться
Новости. Культура
14:46, 11 Июня 2019
фото: vk.com/mrteatr

"Новый спектакль Кирилла Симонова способен разочаровать даже самых верных его поклонников"

Загрузка...

Премьера балета "Чайка. Искусство любить" не оправдала ожиданий.

"Чайка" Антона Чехова оказалась слишком сложным вызовом для хореографа.

На прошлой неделе в Петрозаводске открылся Международный фестиваль современной хореографии Nord Dance. Первым спектаклем его афиши стал одноактный балет "Чайка. Искусство любить" на музыку Родиона Щедрина.

Сообщение нескромного анонса: "Новый спектакль Кирилла Симонова способен удивить даже самых последовательных его поклонников" претендует на перефразирование "Новый спектакль Кирилла Симонова способен разочаровать даже самых верных его поклонников".

"Чайка", переведённая на язык хореографии, беспощадно демонстрирует скудость и ограниченность собственного языка балетмейстера. Он не убедителен, не дисциплинирован и, кажется, внутренне уже не свободен от штампов", - отметила в рецензии Наталья Павлова.

Полный текст рецензии читайте в материале "Без эмоций". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Американец
2019-06-11 14:55:03
гадость, серебрениковщина. Больше нечего сказать
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
05.06.2019, 14:54
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
08.06.2019, 15:17
СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию

Аналитика

10.06.2019 11:20
Обществоведение
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 1
История о том, как бывший коммунистический руководитель Карелии спас карелов от депортации, выдумана самим партийным вождем?
Лето: время жарить
10.06.2019 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 8
07.06.2019 17:39
Где-то в хвосте 1
07.06.2019 11:54
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными 1
06.06.2019 13:09
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:31
Личное мнение
Без эмоций
"Чайка" Антона Чехова оказалась слишком сложным вызовом для хореографа.
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 5
10.06.2019 15:50
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
05.06.2019 12:44
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»