Премьера балета "Чайка. Искусство любить" не оправдала ожиданий.

"Чайка" Антона Чехова оказалась слишком сложным вызовом для хореографа.

На прошлой неделе в Петрозаводске открылся Международный фестиваль современной хореографии Nord Dance. Первым спектаклем его афиши стал одноактный балет "Чайка. Искусство любить" на музыку Родиона Щедрина.

Сообщение нескромного анонса: "Новый спектакль Кирилла Симонова способен удивить даже самых последовательных его поклонников" претендует на перефразирование "Новый спектакль Кирилла Симонова способен разочаровать даже самых верных его поклонников".

"Чайка", переведённая на язык хореографии, беспощадно демонстрирует скудость и ограниченность собственного языка балетмейстера. Он не убедителен, не дисциплинирован и, кажется, внутренне уже не свободен от штампов", - отметила в рецензии Наталья Павлова.

Полный текст рецензии читайте в материале "Без эмоций".