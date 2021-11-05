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Новый спикер Петросовета объяснила, зачем она пошла в политику

Новости. Политика
15:31, 05 Ноября 2021
фото: © Людмила Корвякова

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Новый председатель Петрозаводска Надежда Дрейзис считает, что сможет улучшить жизнь в городе.

Об этом она рассказала в интервью «Столице на Онего», отвечая на вопрос, зачем ей политика.

«Я решила, если хочу, чтобы наш город стал лучше, я должна участвовать в выборах, чтобы разделить с горожанами ответственность за его судьбу. Как руководитель учреждения здравоохранения, как житель столицы Карелии я вижу слабые места, понимаю, как сделать город более комфортным для горожан, в том числе жителей с ограниченными возможностями здоровья, для пожилых людей и детей. Я не могу сказать, что у тех, кто был до меня в горсовете, что-то не получалось. Но я, имея определенный опыт, знания, заканчивая сейчас второе высшее образование по муниципальному управлению, смогу помочь что-то изменить в лучшую сторону», — сказала Дрейзис.

Что она думает о своей карьере в медицине, походе в политику, больных детях и терпеливой семье, читайте в полном тексте интервью.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-11-05 16:51:42
«Мы сейчас живем в смутное время», В России есть группы, которые противозаконными методами борются за свои финансовые интересы, и нет «силы, которая может их унять»
Mike
2021-11-05 16:23:02
В поликлинике не могла порядок должный навести, а в городе наведет? Смешно, право, читать этот популистский бред от каждого избранного
ПлачУ и ПлАчу
2021-11-05 15:57:16
Некоторым лучше молчать, чтобы казаться умнее.
Гражданин
2021-11-05 15:56:25
Текст статьи: Я не могу сказать, что у тех, кто был до меня в горсовете, что-то не получалось.
Т.е. вы поощряете действия ваших предшественников и считаете, что они молодцы и совсем справились.
Все предшественники преступники - уже осуждены или будут.
И давайте скажем всем правду. Вам предложили должность - вы не смогли отказаться.
Все как обычно.
Есть красивое лицо которое будут всем показывать - а есть лицо которое рулит со стороны.


топка
2021-11-05 16:11:20
Гражданин, вы необоснованно грубы. Бог вам судья. :)
_____________
2021-11-05 16:10:44
Гражданин, будет подписывать и голосовать , рулить будут и злоупотреблять другие , но " висеть " будут вместе .
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