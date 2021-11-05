Новый спикер Петросовета объяснила, зачем она пошла в политику

Новый председатель Петрозаводска Надежда Дрейзис считает, что сможет улучшить жизнь в городе.

Об этом она рассказала в интервью «Столице на Онего», отвечая на вопрос, зачем ей политика.

«Я решила, если хочу, чтобы наш город стал лучше, я должна участвовать в выборах, чтобы разделить с горожанами ответственность за его судьбу. Как руководитель учреждения здравоохранения, как житель столицы Карелии я вижу слабые места, понимаю, как сделать город более комфортным для горожан, в том числе жителей с ограниченными возможностями здоровья, для пожилых людей и детей. Я не могу сказать, что у тех, кто был до меня в горсовете, что-то не получалось. Но я, имея определенный опыт, знания, заканчивая сейчас второе высшее образование по муниципальному управлению, смогу помочь что-то изменить в лучшую сторону», — сказала Дрейзис.

Что она думает о своей карьере в медицине, походе в политику, больных детях и терпеливой семье, читайте в полном тексте интервью.