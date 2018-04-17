Новый спортцентр может появиться на Перевалке

Администрация Петрозаводска планирует зарезервировать участок на Перевалке под строительство объекта физкультурно-оздоровительного назначения.

Это следует из проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города, который администрация направила в Петросовет, сообщают "Вести Карелии".

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