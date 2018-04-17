Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:12, 17 Апреля 2018

Новый спортцентр может появиться на Перевалке

По теме

Минобразования Карелии начало проверку в лицее №13 после падения школьника с третьего этажа
17.04.18 16:08
Весенняя ярмарка от "Лотос Plaza": скоро открытие
17.04.18 15:29
Сотрудникам расчетного центра пришлось нанять психолога, чтобы не уходить домой растерзанными
17.04.18 15:00
Все новости
Загрузка...

Администрация Петрозаводска планирует зарезервировать участок на Перевалке под строительство объекта физкультурно-оздоровительного назначения.

Это следует из проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города, который администрация направила в Петросовет, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

По теме

Минобразования Карелии начало проверку в лицее №13 после падения школьника с третьего этажа
17.04.18 16:08
Весенняя ярмарка от "Лотос Plaza": скоро открытие
17.04.18 15:29
Сотрудникам расчетного центра пришлось нанять психолога, чтобы не уходить домой растерзанными
17.04.18 15:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-04-17 16:13:04
Грудинин и Болдырев и предлагают: 100 лет не менять статус земель, что б аферы исключить.
sergo
2018-04-17 16:07:50
Будет как обычно.
Отожмут землю под спортивный центр. Без конкурса выделят ее афилированной конторе. Контора построит ангар, типа спортцентр. Через несколько лет изменяет назначение участка. И вырастут на этом участке многоэтажки.
За примерами далеко ходить не надо. Бульвар Интернационалистов....
однозначно
2018-04-17 15:47:51
Наконец то до мэрии доперло, что от куркулей в городе только проблемы. Пусть ИЖСничают в Орзеге.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2018, 13:16
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки

Аналитика

Сегодня 12:23
Обществоведение
"Учителя уроки вели полуголодными"
В преддверии 100-летнего юбилея Петросовета депутат Галина Васильева продолжает делиться воспоминаниями о своей многолетней работе в городском органе представительной власти.
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 1
Сегодня 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Пять вопросов о "Долине зайцев" в Карелии
16.04.2018 10:06
"Мы были открыты, нас никто не одергивал"
13.04.2018 11:14
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:04
Кофе со сливками
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 4
Гость рубрики "Кофе со сливками" – настоящая бизнес-леди Елена Анисимова.
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 3
Сегодня 08:52
Готовь "сани" к лету
16.04.2018 15:06
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи" 6
11.04.2018 12:47
архив чтиво

Медиа

Телепроект “Заживем” на ТНТ-Онего
13.04.2018 12:03
все фото и видео

Опрос

Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»