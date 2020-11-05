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Новый-старый троллейбус из Москвы вышел на линию в Петрозаводске

Новости. Общество
16:54, 05 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Первый троллейбус, прибывший в этом году в Петрозаводск из Москвы, отработал сегодня смену в "Городском транспорте", сообщили в администрации города.

Московский троллейбус курсировал по машруту № 5. Ещё один троллейбус выйдет в рейс уже завтра. Московский подарки будут развозить пассажиров на маршрутах № 5 и № 8.

Перед выходом в рейс транспортные средства проходят полную диагностику, ремонт оборудования (электроборудования, подвесной части и т.д.), салоны чистят, моют и осуществляют в них обязательную санитарную обработку. Специалисты дополнительно перепрограммируют электронное табло. Машинам оформлены все необходимые страховки.

Столичные троллейбусы будут выходить на линии постепенно и работать на разных маршрутах.

В мэрии напомнили, что в рамках соглашения с правительством Москвы Петрозаводск безвозмездно получил десять машин. Договорённость о выделении ГУП "Мосгортранс" высвободившихся из хозяйственного оборота, но годных к эксплуатации троллейбусов была достигнута в прошлом году. Они заменят часть парка муниципального предприятия "Городской транспорт", исчерпавшего свой ресурс.

Ранее сообщалось, что три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске. Подаренный Москвой троллейбус устроил жесткую аварию на территории троллейбусного управления.

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