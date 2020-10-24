Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

Подаренный Москвой троллейбус устроил жесткую аварию на территории троллейбусного управления.

В паблике "ДТП ПТЗ" выложили фото разбитых троллейбусов.

"А вот вам ДТП, коих в данной группе скорей всего и не видели ни разу. Как ушатать два троллейбуса одним махом", - пишет автор поста фото.

Подписчик паблика в комментариях уточнил, что в ДТП пострадали три троллейбуса 379, 387 и 358.

"У троллейбуса 387 отказали тормоза. Он катался по территории ТУ (Троллейбусного управления – Прим. Ред.)", - пишет комментатор.

Напомним, в октябре в Петрозаводск поступили троллейбусы "Садовое Кольцо" из Москвы.

"Договорённость о выделении ГУП "Мосгортранс" десяти высвободившихся из хозяйственного оборота, но годных к эксплуатации троллейбусов была достигнута ещё в прошлом году. В связи с пандемией процесс безвозмездной передачи машин начался только сейчас", - отметил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.