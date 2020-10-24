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Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:18, 25 Октября 2020
фото: ДТП ПТЗ
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Подаренный Москвой троллейбус устроил жесткую аварию на территории троллейбусного управления.

В паблике "ДТП ПТЗ" выложили фото разбитых троллейбусов.

"А вот вам ДТП, коих в данной группе скорей всего и не видели ни разу. Как ушатать два троллейбуса одним махом", - пишет автор поста  фото.

Подписчик паблика в комментариях уточнил, что в ДТП пострадали три троллейбуса 379, 387 и  358.

"У троллейбуса 387 отказали тормоза. Он катался по территории ТУ (Троллейбусного управления – Прим. Ред.)", - пишет комментатор.

Напомним, в октябре в Петрозаводск поступили троллейбусы "Садовое Кольцо" из Москвы.

"Договорённость о выделении ГУП "Мосгортранс" десяти высвободившихся из хозяйственного оборота, но годных к эксплуатации троллейбусов была достигнута ещё в прошлом году. В связи с пандемией процесс безвозмездной передачи машин начался только сейчас", - отметил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.

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Комментарии

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Алексей84
2020-10-25 16:31:10
Проблема там была вообще не в тормозах. Он находился в гараже на яме. Всё оборудование было включено. Ручник был выключен. По какой-то причине (не без участия работников МУП "Городской транспорт") начался самоход. "Московский" троллейбус 387 рванул из гаража пробив ворота. После этого он ударился в зад "питерского" троллейбуса 379. Пострадали и другие соседние машины. Так что, хороший подарок ко Дню автомобилиста сделали сами себе сотрудники МУП "Городской транспорт". Мои поздравления!
Os
2020-10-25 16:05:07
Садко, наверное, слишком сложные для работы в Петрозаводске. Можно было в Питере снова попросить подержанные троллейбусы или в Москве однотипные с петрозаводскими.
Саныч
2020-10-25 15:55:53
Суббота в троллейбусном автопарке на "ура" прошла, видимо.
однозначно
2020-10-25 15:46:38
Большой пара бум :)
Штази
2020-10-25 15:41:47
Вот тебе и "годный". Это ещё счастье, что на территории парка случилось. Каких бы бед мог натворить, откажи у него тормоза на спуске с проспекта Ленина.
Гость
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