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Новый транспортный прокурор Карелии приедет из Санкт-Петербурга

Новости. Общество
16:28, 07 Мая 2021
фото: Instagram›novgorodproc
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Карельскую транспортную прокуратуру может возглавить начальник отдела Северо-Западной транспортной прокуратуры в Санкт-Петербурге Матвей Матвиенко.

Отец возможного назначенца на должность руководителя транспортной прокуратуры Карелии Матвея Матвиенко — Михаил Матвиенко работает помощником полпреда президента РФ СЗФО Александра Гуцана.

По имеющейся у «Столицы на Онего» информации, новым карельским транспортным прокурором может стать начальник отдела Северо-Западной транспортной прокуратуры в Санкт-Петербурге Матвей Матвиенко.

Ранее он был заместителем вологодского транспортного прокурора, а также и. о. новгородского межрайонного природоохранного прокурора.

Известно, что отец претендента должность транспортного прокурора нашей республики Михаил Матвиенко, в прошлом тоже прокурорский работник, с марта 2019 года является помощником полпреда президента РФ СЗФО Александра Гуцана.

Однако, по нашим данным, родственниками бывшего губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, сегодня возглавляющей Совет федерации, ее однофамильцы — отец и сын Матвиенко — не являются.

По имеющей у «Столицы на Онего» неофициальной информации, кандидатура Матвея Матвиенко на должность карельского транспортного прокурора уже прошла необходимые согласования. Теперь ему остается дождаться приказа генепрокурора РФ Игоря Краснова о его назначении в Петрозаводск.

Сейчас обязанности карельского транспортного прокурора исполняет заместитель главы ведомства Николай Вихров.

Напомним, что предыдущий руководитель карельской транспортной прокуратуры Дмитрий Бычихын, возглавлявший ее с декабря 2015 года, также в декабре прошлого года неожиданно для коллег вышел на пенсию в возрасте 40 лет.

Ранее мы рассказывали об организованном Дмитрием Бычихиным в Карелии эффективном надзоре за исполнением законодательства при строительстве аэропорта «Петрозаводск», понтонного моста в Соломенном, реконструкции ж/д вокзала и отдельных объектов Беломорско-Балтийского канала.
Как сообщил нам сам Дмитрий Бычихин, сейчас он с супругой и тремя несовершеннолетними детьми живет в Санкт-Петербурге, недавно он сдал экзамен и получил статус адвоката, и уже приступил к работе в Санкт-Петербургской коллегии адвокатов.

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Комментарии

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zanoza
2021-05-07 16:55:02
Есть у нас маменькин сынок, теперь появится ещё и папенькин :)
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