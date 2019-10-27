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Новости. Общество
12:00, 27 Октября 2019
фото: vk.com, пресс-служба администрации Петрозаводска

Новый ветряк не устоял на ветру в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

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В Петрозаводске на аллее Энтузиастов кинетическая фигура «Ветряк» не выдержала ветра и упала.

Известный радио-журналист Антон Миронов рассказал на своей странице в социальной сети о том, что один из трех ветряков, установленных недавно на аллее Энтузиастов, упал, не выдержав силу ветра.

"4 сентября сайт городской администрации сообщал следующее: "Специалисты ООО "КарелСтройУправление" продолжают работы на аллее Энтузиастов. Подрядчик устанавливает кинетические фигуры "Ветряк" и устраивает газоны... Средства на проект выделены из городского и регионального бюджетов. Также весомый вклад в финансирование внесли жители карельской столицы".

Не прошло и двух месяцев. Один из трёх новых ветряков прилёг. Не устоял, так сказать, под натиском осенних бурь. Ветряк, Фридрих, ветряк! Предположим, не хватило денег на прочную мачту. Тогда вопрос чьих денег? Городских, региональных или тех, что жители насобирали?"

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Комментарии

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новый
2019-10-27 13:19:23
Известный радио-журналист ? Этот хипстер известен лишь тем, что постоянно пьет пивное пойло и фотографирует свою таксу.
Os
2019-10-27 12:48:26
Надо было устанавливать там, где нет ветра.
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