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Новым руководителем МЧС Карелии станет уроженец ГДР, генерал-майор Владимир Бирючков?

Новости. Общество
13:45, 04 Мая 2021
фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
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Уже в июне МЧС Карелии может возглавить генерал-майор внутренней службы Владимир Бирючков, сегодня работающий первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как неофициально сообщили «Столице на Онего» в Управлении МЧС Карелии, их новым руководителем уже в июне может стать генерал-майор внутренней службы Владимир Бирючков, в настоящее время являющийся первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Родившийся 29 апреля 1975 года в городе Дрезден (ГДР), где служил его отец, Владимир Бирючков в 1996 году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, а спустя 7 лет - Военный институт связи.

Бирючков 16 лет служил в вооруженных силах РФ, а с сентября 2008 года и до настоящего времени работает в МЧС.
Он был первым замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, затем в аналогичной должности трудился в Северо-Западном региональном центре по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое в конце 2018 года было ликвидировано.

После этого Бирючкова назначили первым замначальника в ГУ МЧС по Нижегородской области. 17 июня 2020 года указом президента Владимира Путина ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Бывший начальник МЧС Карелии, генерал-майор внутренней службы Сергей Шугаев, который знаком с Владимиром Бирючковым, в разговоре с журналистом нашего издания отозвался о нем как о «высокопрофессиональном, любящим свою профессию человеке».

Напомним, предыдущий начальник МЧС Карелии, 43-летний полковник внутренней службы Алексей Елисеев, был освобожден от должности 12 апреля этого года указом Путина. 20 апреля сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали Елисеева по подозрению в мошенничестве. Задержанный вину не признал. Невский районный суд вынес решение заключить его под стражу до 19 июня. Адвокат просил для своего подзащитного домашний арест.

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