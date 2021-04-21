В Петербурге арестовали обвиняемого в мошенничестве экс-начальника Управления МЧС Карелии

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга 20 апреля задержали экс-начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева.

Бывший начальник Управления МЧС Карелии Алексей Елисеев, ранее занимавший пост руководителя ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 50 МЧС России» в Санкт-Петербурге, обвиняется в двух эпизодах мошенничества. Об этом 21 апреля сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Северной столицы.

Елисеев вину не признал. Невский районный суд вынес решение заключить его под стражу до 19 июня. Адвокат просил для своего подзащитного домашний арест.

Как накануне со ссылкой на данные следствия писала «Фонтанка», бывший руководитель спецуправления требовал от подчинённых сотрудников писать рапорты об оказании дополнительной материальной помощи, сообщая в них ложные сведения о перенесённых заболеваниях или понесённых убытках, а после получения соответствующих выплат возвращать ему половину от выплаченных денег.

Напомним, 43-летний Алексей Елисеев руководил ГУ МЧС по Республике Карелия с июня 2020 до апреля нынешнего года. 12 апреля 2021 года Елисеев был освобожден от должности начальника ГУ МЧС по Республике Карелия указом президента Владимира Путина.