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Экс-начальник Управления МЧС Карелии задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в махинациях

Новости. Криминал
16:15, 21 Апреля 2021
фото: © 10.mchs.gov.ru
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Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга 20 апреля задержали экс-начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева.

По неофициальной информации, Алексей Елисеев подозревается в махинациях с премиями и материальной помощью сотрудникам Санкт-Петербургского ФГКУ "Специальное управление ФПС № 50 МЧС России", возглавляемого им до назначения в Петрозаводск.

Как стало известно "Столице на Онего", 20 апреля сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали 43-летнего Алексея Елисеева, руководившего ГУ МЧС по Республике Карелия с июня 2020 до 12 апреля нынешнего года.

В этот день, напомним, Алексей Елисеев был освобожден от должности указом президента Владимира Путина за № 206.

По неофициальной информации, Алексей Елисеев стал подозреваемым по скандальному уголовному делу, которое в настоящее время расследуют следственные органы Санкт-Петербурга. Оно связано с мошенничеством либо превышением должностных полномочий ответственными сотрудниками названного выше спецуправления ФПС № 50. По версии следствия, они выписывали премии и материальную помощь подчиненным, а деньги, в основном, забирали себе.

Некоторые из таких подчиненных, по нашим данным, написали жалобу главе МЧС России Евгению Зиничеву, который результаты проверки направил в следственные органы. И если до недавних пор теперь уже бывший начальник карельского Управления МЧС Алексей Елисеев проходил по этому делу свидетелем, то сейчас стал подозреваемым.

И в настоящее время, по имеющимся у нас сведениям, решается вопрос об избрании для него меры пресечения, возможно, даже аресте. Информацию о задержании Елисеева косвенно подтверждает и то, что абонент  на звонки не отвечает - "не доступен".

Напомним также, что 30 января этого года покончил жизнь самоубийством 40-летний начальник ранее названного Санкт-Петербургского спецуправления ФПС № 50 Евгений Петров, заменивший в этой должности Алексея Елисеева, при котором он был заместителем. Почему находившийся в расцвете жизненных сил Евгений Петров решил свести счеты с жизнью, остается только предполагать. Кстати, новый начальник этого спецуправления до сих пор не назначен.

В самом спецуправлении ФПС № 50 МЧС России и в карельском Управлении МЧС ситуацию с Алексеем Елисеевым комментировать "Столице на Онего" не стали.

Ранее, 12 апреля, начальник Управления МЧС Карелии Алексей Елисеев был освобожден от должности указом президента Владимира Путина.

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