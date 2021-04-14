Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева

Начальник Управления МЧС Карелии Алексей Елисеев 12 апреля освобожден от должности указом президента Владимира Путина.

Как стало известно «Столице на Онего», 12 апреля президент Владимир Путин подписал указ за № 206 об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МЧС по Карелии Алексея Елисеева. Этот факт подтверждает и появившаяся информация на сайте РЕН ТВ. Здесь сообщается, что помимо увольнения со своих постов пятерых генералов Росгвардии, «должности лишился и высокопоставленный сотрудник МЧС — глава карельского Управления ведомства, полковник Алексей Елисеев» (в публикации он ошибочно назван Енисеевым).

На следующий день глава МЧС Евгений Зиничев подписал приказ об увольнении полковника внутренней службы Алексея Елисеева. Отметим, что с 1 апреля тот же Евгений Зиничев неожиданно отправил своего подчиненного Елисеева в отпуск. И с тех пор, по имеющейся у нашего издания информации, Алексей Елисеев находится у себя дома в Санкт-Петербурге.

Сегодня ВРИО начальника ГУ МЧС по Карелии является заместитель Андрей Нюганен, которого мы попросили прокомментировать ситуацию с неожиданным увольнением его недавнего руководителя Алексея Елисеева.

Напомним, что Елисеев возглавил карельское Управление МЧС только в июне 2020 года. С этого времени Елисеев был ВРИО начальника, а 25 ноября Владимир Путин назначил его начальником.

«Могу сказать, что Елисеев уволился по собственному желанию», — ответил Андрей Нюганен.

Сам Алексей Елисеев, ответив на звонок журналиста "Столицы на Онего", сообщил, что "оставил службу по семейным обстоятельствам".

Как конфиденциально рассказали в карельском Управлении МЧС, увольнение 43-летнего Алексея Елисеева может быть связано с его прежней работой в Санкт-Петербурге, где он в 2016–2020 годах был начальником ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС России», сотрудники которого отвечают за безопасность спецобъектов, например, атомной промышленности, и тушат на них пожары.

По имеющимся у нас сведениям, в настоящее время следственные органы Санкт-Петербурга расследуют уголовное дело по факту превышения должностных полномочий ответственными сотрудниками названного выше спецуправления № 50 МЧС России. По версии следствия, они выписывали премии и материальную помощь подчиненным, а деньги оставляли себе. Некоторые из таких подчиненных, по нашим данным, написали жалобу главе МЧС России Евгению Зиничеву, который результаты проверки направил в следственные органы. По неофициальной информации, теперь уже бывший начальник карельского Управления МЧС Алексей Елисеев проходит по этому делу свидетелем, во всяком случае, пока.

Напомним, 30 января этого года покончил жизнь самоубийством 40-летний начальник ранее названного Санкт-Петербургского спецуправления ФПС № 50 Евгений Петров, заменивший в этой должности Алексея Елисеева, при котором он был заместителем. Некролог о "кончине оставившего о себе добрую память, порядочном и справедливом человеке Петрове" еще около месяца назад имелся на официальном сайте возглавляемого им Управления. Однако сейчас некролога там уже нет.

Похожая ситуация произошла в Специальном управлении ФПС №100 МЧС России. О ней писал "Коммерсант".