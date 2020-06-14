Главное управление МЧС по Карелии возглавит новый руководитель

Генерал-майора Сергея Шугаева заменит полковник из Санкт-Петербурга Алексей Елисеев.

Начальнику Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майору внутренней службы Сергею Шугаеву 14 июня исполнилось 60 лет. Сегодня это – предельный для службы в данном ведомстве возраст (с 2022 года он повысится до 65 лет).

Кто же заменит возглавлявшего восемь лет карельское управление МЧС Сергея Шугаева, о котором многие отзываются как о "большом профессионале и хорошем мужике"? 14 июня по телефону мы спросили об этом самого Сергея Александровича, поздравив его с юбилеем.

"Большое спасибо за внимание и добрые пожелания, - поблагодарил Сергей Шугаев. – Могу сказать, что еще неделю я буду работать в нынешней должности начальника Главного управления МЧС России по Карелии. После этого исполняющим обязанности начальника приказом нашего министра Евгения Зиничева будет назначен Алексей Елисеев, до этого времени возглавлявший 50-е спецуправление МЧС России по охране объектов нефтяной, газовой и атомной промышленности на Северо-Западе".

Выяснилось, что две недели назад полковник внутренней службы Алексей Елисеев, которому 9 июня исполнилось 43 года, уже прибыл в Петрозаводск и сейчас принимает дела у Сергея Шугаева, который станет его помощником уже в ранге госслужащего.

"За время общения с Алексеем Николаевичем Елисеевым мне показалось, что он станет хорошим руководителем Главного управления МЧС по Карелии", - сообщил "Столице на Онего" Сергей Шугаев.

Поскольку руководители подобного высокого ранга на генеральскую должность назначаются указом президента, Алексею Елисееву останется только его дождаться.