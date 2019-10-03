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Новости. Криминал
09:53, 03 Октября 2019
фото: © Маргарита Ларионова / Столица на Онего

"Ножом в шею...показалось вариантом"

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Бывший соцработник Юлия Семенова, обвиняемая в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказала, как совершила преступление.

На заседании Верховного суда Карелии в среду, 2 октября, показали видео допроса подсудимой, а также кадры следственного эксперимента.

Напомним, 5 ноября 2018 года Юлия Семенова пришла в квартиру своих подопечных, брата и сестры, 55-летней Елены и 58-летнего Олега, и зарезала их. После чего украла из квартиры деньги. 

"В начале октября я узнала, что у них дома есть какая-то сумма денег. После этого я решила – так как у меня много кредитов, надо эти деньги забрать. Так как они всегда дома были, я не знала, где эти деньги хранятся. Я в интернете смотрела, как убить человека. И ножом в шею, так как будет большая потеря крови, показалось вариантом. За две недели до убийства я уже приходила к ним и хотела сделать… Но что-что остановило. Я не стала. 5 ноября 2018 года я целенаправленно туда пошла. Открыла домофон своим ключом. Дверь мне открыла Назаренко. Она пошла на кухню, я пошла за ней и ударила несколько раз ее ножом в шею", – рассказала Юля.

Полный текст читайте здесь. 

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Комментарии

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кир
2019-10-03 10:45:45
Ах, нагрузка её была непосильной. У неё не выдержали нервы. Она присоединилась бы к итальянцам из скорой, если бы её не схватили бесчеловечные полицаи. :)
Гость
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