Нургалиев призвал проверить туркомплекс "Онего Холидэй" в Карелии

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев призвал обратить внимание на проект "Онего Холидэй", которые планируется реализовать в Прионежском районе Карелии.

Об этом он заявил на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, которое проходит в правительстве республики.

По словам Нургалиева, есть проект по строительству гостиничного комплекса "Онего Холидэй" на берегу Онежского озера в Прионежском районе. Озабоченность вызовет его реализация в обозначенные сроки

"Он является одним из объектов кластера "Южная Карелия", но ФЦП по развитию туризма завершена, а судьба проекта весьма туманна. На территории имеются недострои, домики, похожие на коттеджи для вип-персон, реально это голые стены и уже началось разрушение", - сказал Нургалиев.

Он подчеркнул, что нет данных, когда они были построены, есть ли на них документы и необходимые заемные средства у застройщика

"Вообще не превратится ли это в очередной долгострой? Нужно обратить на это внимание на это, чтобы не потратить деньги на ветер", - сказал Рашид Нургалиев.

Согласно информации, опубликованной на сайте проекта "Онего Холидэй", ООО "Нелукса" планирует строительство, запуск и последующую эксплуатацию многофункционального гостиничного комплекса.

Место расположения Прионежский район, 18-й км автодороги Петрозаводск - Ошта, побережье Онежского озера Деревянной бухты.

"Отель представляет собой комплекс комфортабельных коттеджей. Отель "Онего холидэй" — прекрасное место, как для любителей спокойного семейного уединенного отдыха, так и для проведения корпоративного досуга и деловых мероприятий", - сообщается на сайте.