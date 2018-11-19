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Новости. Экономика
15:49, 19 Ноября 2018
фото: YouTube

Нургалиев уехал, миллионные долги остались

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Компания, открывшая лесозавод на севере Карелии, задолжала государству за лес почти 12 миллионов рублей.

В конце октября в поселке Пяозерский Лоухского района состоялось открытие нового лесозавода ООО "НПО "Финтек", включенного не только в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, но и в Федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года. Неслучайно в поселок в очередной раз приехал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который курирует строительство этого объекта и выполнение мероприятий ФЦП в целом.

Открытие лесозавода генерал Нургалиев назвал "знаковым событием" и подчеркнул, что "развитие северных территорий является приоритетным направлением для Карелии". Напомним, общая стоимость проекта по строительству лесозавода в Пяозерском оценивается более чем в миллиард рублей, правда, пока в него вложено меньше половины этой суммы.

Однако, несмотря на такие огромные инвестиции и таких серьезных кураторов, компания "Финтек" на протяжении нескольких лет не может выйти из числа крупнейших должников по оплате пользования карельским лесом. По данным республиканского министерства по природным ресурсам и экологии, к началу ноября долги компании по лесным платежам составили 11,9 миллиона рублей, и когда стратегический инвестор их полностью погасит, не известно.

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