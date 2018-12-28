Нужна помощь многодетной семье, у которой все сгорело на пожаре в Карелии

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В канун Нового года многодетная семья из Чалны лишилась крова. Сгорело все.
В Чалне 26 декабря в 21.20 загорелся деревянный двухэтажный дом. Пожарные около трех часов боролись с огнем. Дом спасти не удалось
Родители и трое деток остались без крыши над головой.
Новый год на носу, дети без праздника и дома. Необходима помощь неравнодушных жителей Карелии.
Нужна одежда на девочку, которой только недавно исполнился годик. Одежда на мальчиков: рост 128-134 см и 152-158 см. Обувь для мальчиков: размер 33 и 37. Мужская одежда: рост 180, размер 46-48; обувь 42 размера. Женская обувь 37 размера, одежда 46-48.
Финансовую помощь можно отправить через мобильный банк. Если хотите помочь, реквизиты можно посмотреть здесь.
Номер телефона: 89535463194 (Вера)
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