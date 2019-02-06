О ликвидации последствий снегопада 4 февраля в автошколе "Престиж"

Вниманию обучаемых в автошколе "Престиж"!

4 февраля 2019 г. аномально сильный снегопад фактически вывел из строя площадку вождения автошколы на Вытегорском ш., 62. К утру 5 февраля, нормально двигаться по площадке могла только тяжелая техника – грузовики и автобусы.

Тем не менее 5 февраля площадка была полностью готова к эксплуатации – снег убран, вешки и конусы расставлены. Учебное вождение сейчас проводится в соответствии в соответствии с учебными планами.

Руководство автошколы "Престиж" выражает благодарность всем работникам автошколы и партнерам, принявшим участие в борьбе с последствиями снегопада.

На правах рекламы