О сложной дорожной обстановке из-за непогоды предупредили в ГИБДД Карелии

В ГИБДД Карелии предупредили о ледяной колейности и снежных заносах на дорогах.

Снег и минусовую температуру обещают синоптики в ближайшее время в Карелии. Возможно осложнение дорожных условий. На отдельных участках дороги могут образоваться снежные заносы/шуга, ледяная колейность, гололедица.

Инспекторы ДПС на территории республики круглосуточно несут службу и контролируют состояние дорожного покрытия, в случае выявленных недостатков незамедлительно информируют соответствующие службы, обслуживающие данные участки.

Снегоуборочные работы проводятся во всех районах республики, производится чистка, подсыпка дорог, очистка дорожных знаков. ГИБДД просит быть внимательными и беречь себя.