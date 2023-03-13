О списании платежа будут предупреждать заранее

Платные онлайн-сервисы ожидает дополнительное регулирование.

Платные интернет-сервисы должны будут предупреждать своих клиентов о списании очередного платежа по подписке. Такой законопроект рассмотрит Госдума в ближайшую сессию.

Исследование показало, что почти четверть жителей России (24%) когда-либо пользовались платными онлайн-сервисами. «При этом 66% из них хотя бы раз забывали о действующей у них платной подписке», — пояснил автор законопроекта депутат Антон Немкин. Когда будет приходить напоминание, знает проект «Жизнь и кошелек».