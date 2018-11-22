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Новости. Общество
09:34, 22 Ноября 2018
фото: eparhia.karelia.ru

О запрещенной в сети информации расскажут на православной конференции в Петрозаводске

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Конференция "Молодежь: свобода и ответственность" состоится 27 ноября в столице Карелии в рамках регионального этапа XXVII международных рождественских чтений.

Как указано на сайте карельской епархии, в конференции примут участие священнослужители, сотрудники учреждений образования, специалисты министерств, представители общественных объединений республики и др.

Начнется конференция пленарным заседанием, которое возглавит глава Карельской митрополии митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

На секции "Молодежь: свобода и ответственность в сети Интернет" представитель управления Роскомндзора выступит с докладом "Информация запрещенная для распространения в сети Интернет на территории Российской Федерации", а замруководителя молодежного отдела Петрозаводской и Карельской епархии Александр Тихонов раскроет тему "Какому человеку не нужна цензура? Личностные аспекты свободы выбора".

Подробная программа конференции здесь.

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Комментарии

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2018-11-22 09:47:39
"Первая и простейшая ступень дисциплины, которую могут усвоить даже дети, называется на новоязе самостоп. Самостоп означает как бы инстинктивное умение остановиться на пороге опасной мысли. Сюда входит способность не видеть аналогий, не замечать логических ошибок, неверно истолковывать даже простейший довод, если он враждебен ангсоцу, испытывать скуку и отвращение от хода мыслей, который может привести к ереси." Джордж Оруэлл. "1984"
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