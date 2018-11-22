О запрещенной в сети информации расскажут на православной конференции в Петрозаводске

Конференция "Молодежь: свобода и ответственность" состоится 27 ноября в столице Карелии в рамках регионального этапа XXVII международных рождественских чтений.

Как указано на сайте карельской епархии, в конференции примут участие священнослужители, сотрудники учреждений образования, специалисты министерств, представители общественных объединений республики и др.

Начнется конференция пленарным заседанием, которое возглавит глава Карельской митрополии митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

На секции "Молодежь: свобода и ответственность в сети Интернет" представитель управления Роскомндзора выступит с докладом "Информация запрещенная для распространения в сети Интернет на территории Российской Федерации", а замруководителя молодежного отдела Петрозаводской и Карельской епархии Александр Тихонов раскроет тему "Какому человеку не нужна цензура? Личностные аспекты свободы выбора".

Подробная программа конференции здесь.