О запрещенной в сети информации расскажут на православной конференции в Петрозаводске
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Конференция "Молодежь: свобода и ответственность" состоится 27 ноября в столице Карелии в рамках регионального этапа XXVII международных рождественских чтений.
Как указано на сайте карельской епархии, в конференции примут участие священнослужители, сотрудники учреждений образования, специалисты министерств, представители общественных объединений республики и др.
Начнется конференция пленарным заседанием, которое возглавит глава Карельской митрополии митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.
На секции "Молодежь: свобода и ответственность в сети Интернет" представитель управления Роскомндзора выступит с докладом "Информация запрещенная для распространения в сети Интернет на территории Российской Федерации", а замруководителя молодежного отдела Петрозаводской и Карельской епархии Александр Тихонов раскроет тему "Какому человеку не нужна цензура? Личностные аспекты свободы выбора".
Подробная программа конференции здесь.
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