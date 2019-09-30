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Новости. Политика
14:39, 30 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

"Об инциденте в день голосования члены ТИК Петрозаводска узнали из телеграм-канала"

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На специальном заседании Центризбиркома Карелии подвели итоги проведения дополнительных выборов в Петросовет.

Заслушав информацию председателей территориальных избирательных комиссий Петрозаводска №1 и №2 Яцковой Оксаны Владимировны, Чикунова Сергея Васильевича о проведении дополнительных выборов депутатов Петрозаводского городского Совета по одномандатным избирательным округам №8 и №10, члены ЦИК Карелии обратили внимание на необходимость повышения качества профессиональной подготовки организаторов выборов, ответственного подхода к организации информационно-разъяснительной работы в период избирательной кампании. В рамках заседания был рассмотрен ряд кадровых вопросов и приняты соответствующие постановления, сообщается на сайте ЦИК Карелии.

"В связи с тем, что по объективным причинам не смог присутствовать на заседании Центральной избирательной комиссии Карелии 26 сентября, не могу судить о том, в какой тональности проходило обсуждение вопроса о "необходимости повышения качества профессиональной подготовки организаторов выборов". Однако очевидно наличие двух серьёзных проблем в работе территориальных избирательных комиссий. Отсутствие профессионального, конструктивного взаимодействия с общественными наблюдателями и некомпетентность в организации медийного сопровождения избирательных кампаний, особенно в день голосования.

Напомню, что об инциденте с изготовлением информационных стендов, содержащих необъективную и недостоверную информацию о кандидате в избирательном округе № 10 Петрозаводска, члены ТИКа узнали лишь в день голосования около 17:00 из сообщений регионального телеграм-канала наблюдателей. ТИК в должной мере не взаимодействовала ни с организаторами, ни с координаторами наблюдения на УИКах. При этом ТИК полностью отсутствовала в медийном пространстве. Методологическая и информационная поддержка своевременно была оказана ЦИК Карелии, но не она выступала организующей выборы комиссией", - прокомментировал ситуацию Олег Реут, региональный координатор Движения в защиту прав избирателей "Голос" в Карелии.

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