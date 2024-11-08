Об уплате налогов студенты Петрозаводского университета напомнили на карельском языке

Учащиеся ПетрГУ воссоздали атмосферу и колорит национальной деревни.

Студенты ПетрГУ на карельском языке рассказали о способах получения уведомлений и оплате налогов, сообщила в личном профиле руководитель управления Федеральной налоговой службы Карелии Инна Кравченко.

Учащиеся кафедры прибалтийско-финской филологии Петрозаводского университета напомнили, как сегодня можно быстро получить налоговое уведомление, проверить информацию о начислении, уточнить льготы и оплатить налоги. Примечательно, что сделали они это на карельском языке, воссоздав атмосферу и колорит национальной деревни.

Студентами и преподавателями кафедры проделана серьезная работа по переводу текста на карельский язык, выбору и организации исторической локации, подбору костюмов, съемке и монтажу видео

— поделилась Инна Кравченко.

По ее словам, вместе со студентами, подготовившими уникальный ролик, налоговики Карелии призывают жителей вовремя оплатить имущественные налоги, пользуясь современными сервисами ФНС, и тем самым улучшить жизнь в родном регионе.

Налоги на имущество, землю и транспорт физических лиц необходимо оплатить не позднее 2 декабря.