14:51, 03 Июня 2019
Обанкроченная компания "Ягоды Карелии" принесла конкурсному управляющему более 10 млн рублей
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Вознаграждение конкурсного управляющего обанкроченной компании "Ягода Карелии" за продажу имущества предприятия может составить 10,7 млн рублей.
Такая сумма фигурирует в решении Арбитражного суда Карелии, удовлетворившего заявление конкурсного управляющего о выплате вознаграждение.
Продажа имущества должника позволила удовлетворить требования кредитора в размере 238,9 млн рублей, а конкурсный управляющий по закону может рассчитывать на 4,5% от этой суммы – 10,7 млн рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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