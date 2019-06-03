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Новости. Экономика
14:51, 03 Июня 2019
фото: ТАСС / Игорь Акимов

Обанкроченная компания "Ягоды Карелии" принесла конкурсному управляющему более 10 млн рублей

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Вознаграждение конкурсного управляющего обанкроченной компании "Ягода Карелии" за продажу имущества предприятия может составить 10,7 млн рублей.

Такая сумма фигурирует в решении Арбитражного суда Карелии, удовлетворившего заявление конкурсного управляющего о выплате вознаграждение.

Продажа имущества должника позволила удовлетворить требования кредитора в размере 238,9 млн рублей, а конкурсный управляющий по закону может рассчитывать на 4,5% от этой суммы – 10,7 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Дуня
2019-06-03 15:02:47
К чему прикоснётся местное правительство , то сразу приходит в упадок и разваливается .
zanoza
2019-06-03 14:56:31
Не плохо можно заработать на банкротстве :)
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