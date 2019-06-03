Обанкроченная компания "Ягоды Карелии" принесла конкурсному управляющему более 10 млн рублей

Вознаграждение конкурсного управляющего обанкроченной компании "Ягода Карелии" за продажу имущества предприятия может составить 10,7 млн рублей.

Такая сумма фигурирует в решении Арбитражного суда Карелии, удовлетворившего заявление конкурсного управляющего о выплате вознаграждение.

Продажа имущества должника позволила удовлетворить требования кредитора в размере 238,9 млн рублей, а конкурсный управляющий по закону может рассчитывать на 4,5% от этой суммы – 10,7 млн рублей.

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