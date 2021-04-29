Частное животноводство уходит из Карелии - предприятия закрываются одно за другим

Закрытие частных сельхозпредприятий по производству молока и мяса в Карелии становится трендом – в 2020 и 2021 годах об уходе из республики заявили уже четыре инвестора, занимавшиеся животноводством.

Первой крупной потерей стал совхоз «Маяк», который несколько лет назад считался одним из ведущих сельхозпредприятий Карелии. В 2020 году на предприятии начался финансовый кризис — ООО «Маяк» задолжало по налогам, зарплате и другим платежам. В декабре 2020 года Арбитражный суд Карелии возбудил дело о банкротстве ООО «Маяк» и ввел там процедуру наблюдения.

Вторым тревожным «звоночком» стало закрытие компании «Видлица АГРО». Весной 2020 года собственник объявил, что все поголовье будет вывезено в Ленобласть, а предприятие в Карелии фактически прекратит существование. В марте 2021 года ООО «Новое», занимавшееся в Карелии разведением коров абердин-ангусской породы для производства элитной «мраморной» говядины, перевело бизнес в Ленинградскую область. Руководство компании уведомило Минсельхоз, что часть поголовья уже перевезена, а другая часть пущена на убой. Последнее неприятное известие пришло от компании «Сила инвеста» — она выразила желание продать совхоз «Искра», которое до сих пор числилось в передовиках отрасли. Министерство оценивает работу «Искры» как стабильную. Ферма насчитывает 2 тыс. голов крупного рогатого скота. Предприятие имеет статус племенного репродуктора крупного рогатого скота айширской породы. Уходу инвесторов предшествовали жалобы сельхозпроизводителей на изменение условий господдержки. Что собираются делать власти республики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».