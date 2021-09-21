В Карелии производитель пиломатериалов и щепы получит 50 млн на модернизацию

Фонд развития промышленности РФ одобрил заем на 50 млн рублей карельской компании «Промлес», сообщает Минэк региона.

Экспертный совет Фонда развития промышленности России одобрил инвестиционный проект карельской компании ООО «Промлес». Теперь по федерально-региональной программе «Проекты лесной промышленности» предприятию будет выдан заем на сумму 50 млн рублей под 1% годовых. Об этом информирует Минэк региона со ссылкой на республиканский Фонд развития промышленности.

ООО «Промлес» производит строганые и нестроганые пиломатериалы, а также технологическую щепу в Прионежском районе.

Инвестиционный проект направлен на модернизацию оборудования. Предполагается замена изношенных кранов на современные портальные краны TDKP-10.300. Ключевая производственная задача состоит в удержании объемов производства.

Портальные краны способствуют увеличению скорости перемещения сырья и продукции внутри производственного цикла, увеличению скорости производства и объемов продаж, снижению риска убытков из-за приостановки производства, поясняют в министерстве.

Бюджет проекта составляет 65,5 млн рублей, из которых 15,5 млн рублей — это инвестиции ООО «Промлес», а 50 млн рублей — займы Фондов развития промышленности: 45 млн рублей — ФРП РФ и 5 млн рублей — ФРП РК. В результате реализации проекта будет создано 4 новых рабочих места, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 154,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что увеличился перечень видов бизнеса, которым дают займы под 1%.