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Обчистив друга детства в Суоярви, рецидивист избил и ограбил пенсионерку в Петрозаводске

Новости. Общество
15:57, 02 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com
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Сотрудники уголовного розыска республики поймали неуправляемого рецидивиста, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района обратился 29-летний местный житель. Он сообщил, что из кармана его куртки украдены почти 23 тыс. рублей. Пропажу личных сбережений мужчина обнаружил после встречи со своим другом детства. Молодые люди выпивали в одном из кафе Суоярви. В какой-то момент пострадавший отлучился, а когда вернулся, ни приятеля, ни денег уже не было.

Сотрудники уголовного розыска Суоярвского района установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний неоднократно судимый за аналогичные преступления горожанин. Однако задержать его не успели. Чуть позже за грабеж он был пойман  полицией Петрозаводска.

Мужчина напал на пожилую жительницу карельской столицы: ударил её несколько раз и ограбил. Позднее выяснилось, что часть средств, украденных у лучшего друга из Суоярви, подозреваемый отдал в счёт долга. Остальное потратил. Свою вину по двум преступлениям он признал и обещал возместить пострадавшим материальный ущерб.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Подозреваемый помещён под стражу.

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