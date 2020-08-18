Объекты скорректированной ФЦП развития Карелии в 2021 году должны доделать за счет региона

Федеральную целевую программу к 100-летию Карелии продлят еще на один год, но на ее реализацию средства федерального бюджета привлекаться не будут.

Об этом сегодня сообщил начальник департамента Министерства экономического развития Игорь Егоров на заседании рабочей группы Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии по транспорту. Мероприятие, которое вел ее руководитель министр транспорта РФ Евгений Дитрих, прошло в режиме видеосвязи.

"Сейчас во исполнении поручений президента и правительства РФ министерством совместно с правительством Карелии обеспечена подготовка проекта постановления о продлении ФЦП на один год. Корректировка подготовлена исходя из решения, что на 2021 год средства федерального бюджета привлекаться не будут. Объекты будут доделаны за счет средств региона. А в текущем году планируем выделить средства из резервного фонда. Это те средства, которые в прошлом году не были освоены. Речь идет о 523 млн рублей. Сегодня на заседание правительства РФ этот вопрос будет вынесен", - сказал на заседании рабочей группы №2 Госкомисии Егоров.

По словам главы департамента Минэка, несмотря на то, что в 2020 году наметилась положительная динамика в реализации ФЦП и ожидается неплохое кассовое исполнение по итогам года, существуют проблемы по ряду объектов.

"Нас, как министерство, очень волнует объект, который в 2016 году запустили. Это инфраструктурное обеспечение промплощадки в Петрозаводске. Техническая готовность объекта - не более 60 процентов, хотя его должны были ввести в эксплуатацию в прошлом году", - отметил Игорь Егоров.

Как доложила на заседании рабочей группы Госкомиссии премьер-министр правительства Карелии Оксана Чебунина, в рамках действующей редакции ФЦП предусмотрено строительство и реконструкция 53 объектов. В 2019 году завершены строительно-монтажные работы на 11 из 53-х объектов, а на 30-ти работы до сих пор продолжаются. По шести объектам государственные контракты на выполнение работ были расторгнуты. Планируется корректировка проектно-сметной документации и заключение новых госконтрактов. Причина – недобросовестные подрядчики, которые существенно снизили начальную максимальную цену контракта и не обеспечили выполнение работ.

"По реконструкции здания Национального музея в Петрозаводске и посадочной площадки в Сортавала, обеспечивающей функционирование воздушного транспорта на территории Карелии, отсутствует проектно-сметная документация. В связи с этим в соответствии с решением, принятом на совещании у заместителя председателя правительства РФ в мае, эти объекты планируются к исключению из программы.

"Реконструкция причальной стенки в поселке Шальский и прокладка трудопровода в Сегеж", контракты по которым были расторгнуты в 2018 году, также исключили из программы", - рассказала Оксана Чебунина.

Еще один объект ФЦП - строительство блоков А и В районной больницы с поликлиникой на Древлянке в Петрозаводске - планируют начать возводить в этом году. Заключение госконтракта с победителем открытого конкурса на выполнение работ состоится до 24 августа.

До 20 августа ожидается заключение контракта на реконструкцию улицы Куйбышева, от проспекта Ленина до набережной Варкауса в Петрозаводске. На проект уже получено положительное заключение экспертизы, сообщила Чебунина.

"Предлагаемая нами редакция ФЦП предусматривает перенос на 2021 год реконструкции автовокзала в Петрозаводске, Пудоже и Пряже и реконструкции улицы Куйбышева, от проспекта Ленина до набережной Варкауса", - отметила вице-премьер правительства Карелии.

Руководитель рабочей группы Госкомиссии Евгений Дитрих был огорчен тем, что по многим объектам были расторгнуты контракты. При этом он напомнил руководству республики, что программа все же должна закончиться в этом году.

"На более длительные сроки переносить средства, которые не удалось использовать, будет трудновато. Поэтому надо очень подробно и внимательно отрабатывать с теми объектами, которые мы можем до конца этого года закончить. Подрядчиков потенциальных, которые могли бы эти контракты подхватить и продолжить работу, надо отбирать точечно", - посоветовал министр транспорта Росии, отметив, что в целом за 7 лет действия ФЦП Карелии удалось достичь существенных результатов.

Напомним, окончательные итоги Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики подведут 4 сентября.