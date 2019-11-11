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Новости. Общество
09:01, 11 Ноября 2019
фото: pixabay.com / Alex-V

Объем госдолга Карелии снизился более чем на треть

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Объем государственного долга Карелии на 1 ноября 2019 года составил 13,9 млрд рублей и по сравнению с началом года сократился на 6,8 млрд рублей, или на 33%.

Долговая нагрузка бюджета за 10 месяцев 2019 года, рассчитанная как отношение объема государственного долга к собственным доходам бюджета, составила 46,9%.

По оценке Минфина, это является безопасным уровнем долговых обязательств.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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David
2019-11-11 09:42:39
И это очень плохо! Вместо развития сопряженного с тратами, упадок.
Изя
2019-11-11 09:22:25
Ох уж эти бухгалтерские расчёты , дебит с кредитом . Развитие то региона где ????? (((((((
Гость
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