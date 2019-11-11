Объем госдолга Карелии снизился более чем на треть

Объем государственного долга Карелии на 1 ноября 2019 года составил 13,9 млрд рублей и по сравнению с началом года сократился на 6,8 млрд рублей, или на 33%.

Долговая нагрузка бюджета за 10 месяцев 2019 года, рассчитанная как отношение объема государственного долга к собственным доходам бюджета, составила 46,9%.

По оценке Минфина, это является безопасным уровнем долговых обязательств.

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